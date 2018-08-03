Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

En yüksek devir miktarlarına ulaşan şans oyunu olan Süper Loto'da 563. hafta çekilişi yapıldı. Ayın 2. gününde 2. kez devreden haftanın Süper Loto sonuçları şans oyunu müdavimlerini şaşırtmadı. Yakın zamanda yaşana devir nedeniyle henüz büyük ikramiye çıkması pek beklenmiyordu. Şimdi yeni başlayan bu devir serisinin önceki gibi 27 milyon TL'ye ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. İşte Ağustos tarihli Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 1, 7, 27, 28, 39, 51

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SIRADA SAYISAL LOTO VAR!

Haftanın Süper Loto çekilişinden sonra sırada bu haftanın 2. Sayısal Loto çekilişi var. Sayısal Loto'da yeni kuralların geçerli olmasından bu yana 7. devir gerçekleşti. 5 Temmuz Cumartesi günü Sayısal Loto'nun 12 milyon ikramiye için çekileceği tahmin ediliyor.

