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Süper Loto sonuçları 21 Haziran çekilişi! 5 devirli ikramiye için çekiliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş günü geldi. Bu akşam 554. hafta Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. 5 devirli ikramiye için yapılacak çekilişte büyük ikramiye kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Devir serisi uzayacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı? 11 milyonu bulması beklenen büyük ikramiye için nefesler tutuldu!

Süper Loto sonuçları 21 Haziran çekilişi! 5 devirli ikramiye için çekiliyor!

Haziran ayının üçüncü Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 557. çekiliş yapılacak. 21 Haziran Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 5 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 11 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

  1. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 21 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

21 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 557. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

557. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 556. haftanın kazandıran numaraları; 08, 09, 11, 22, 26, 43 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 9 milyon 698 bin 160 lira 20 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş kazandılar.

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