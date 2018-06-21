Süper Loto sonuçları 21 Haziran çekilişi! 5 devirli ikramiye için çekiliyor!

Haziran ayının üçüncü Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 557. çekiliş yapılacak. 21 Haziran Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 5 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 11 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Süper Loto 21 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 557. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
557. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 556. haftanın kazandıran numaraları; 08, 09, 11, 22, 26, 43 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 9 milyon 698 bin 160 lira 20 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti.
Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş kazandılar.
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