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Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları ile devirli ikramiye kimin olacak belli oluyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Loto'nun 544. hafta çekilişini canlı yayında yapıldı ve devirle birlikte 4 milyona çıkacak ikramiyeyi kazandıracak Süper Loto sayıları belirlendi. Geçen hafta Süper Loto'da altı bilen olmadığı için 1 milyon 800 bin bu haftaya devretmişti. Bu akşam altı bilen oldu mu yoksa devretti mi? 22 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Bu akşam 22 Mart Süper Loto sonuçları için çekiliş yapıldı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde devirli ikramiye 1 milyon 813 bin. Yani bu akşam yapılan çekilişte ikramiye miktarı 4 milyon liraya kadar yükselecek. Bu akşam Süper Loto bir kez daha mı devir etti mi yoksa yoksa talih kuşu bu akşam da bir veya birden fazla kişiye uğradı mı? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Bu akşam yani 22 Mart Perşembe günü 544. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başladı.

22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 544. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve talihli şehirleri...

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ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 543. haftanın kazandıran numaraları; 5, 20, 21, 31, 40, 47 olarak belirlendi.

15 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 813 bin 328 lira 29 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi, 7 bin 837 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi, 187 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi ise 15 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.

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KISACA SÜPER LOTO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyun olan Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı 21.15'te yapılır. Çekiliş, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda noter huzurunda yapılır. Süper Loto, şu ana kadar Türkiye'de bir kişiye verilen en büyük ikramiyeyi (42 milyon lira) kazandıran şans oyunudur.

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