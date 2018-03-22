Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Bu akşam 22 Mart Süper Loto sonuçları için çekiliş yapıldı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde devirli ikramiye 1 milyon 813 bin. Yani bu akşam yapılan çekilişte ikramiye miktarı 4 milyon liraya kadar yükselecek. Bu akşam Süper Loto bir kez daha mı devir etti mi yoksa yoksa talih kuşu bu akşam da bir veya birden fazla kişiye uğradı mı? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Bu akşam yani 22 Mart Perşembe günü 544. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başladı.

22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 544. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve talihli şehirleri...

03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 543. haftanın kazandıran numaraları; 5, 20, 21, 31, 40, 47 olarak belirlendi.