Süper Loto sonuçları 22 Şubat: Devir devam! büyük ikramiye 8 milyonu aştı!

Süper Loto 539. haftanın sayıları; 6, 7, 19, 40, 53, 54 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadığı için 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Bu haftada çekilişte çıkan 6 numarayı bilen olmadı ve Süper Loto sonuçlarıdan devir çıktı. İşte haftanın ikramiye dağılımı ve devir miktarı...

MPİ'nin en çok kazandıran ve ikramiye rekorları kıran Süper Loto'da Şubat ayının 4. ve son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bu Süper Loto sonuçları ile devir serisi 4'e çıktı. Geçtiğimiz 3 haftadır devreden Süper Loto'da bu akşam ne olacak merak ediliyordu ki sonuçlar şaşırtmadı. Sonraki haftanın çekilişine 8.5 milyon Tl devretti. Yani önümüzdeki hafta Süper Loto müdavimlerini 10 milyonu aşkın bir ikramiye bekliyor olacak.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira kırkar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi ise 16 lira seksener kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez