Süper Loto sonuçları 22 Şubat: Devir devam! büyük ikramiye 8 milyonu aştı!

MPİ'nin en çok kazandıran ve ikramiye rekorları kıran Süper Loto'da Şubat ayının 4. ve son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bu Süper Loto sonuçları ile devir serisi 4'e çıktı. Geçtiğimiz 3 haftadır devreden Süper Loto'da bu akşam ne olacak merak ediliyordu ki sonuçlar şaşırtmadı. Sonraki haftanın çekilişine 8.5 milyon Tl devretti. Yani önümüzdeki hafta Süper Loto müdavimlerini 10 milyonu aşkın bir ikramiye bekliyor olacak.
22 Şubat Perşembe günü 540. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te gerçekleştirildi.İşte haftanın numaraları...
540. Haftanın numaraları: 4, 17, 22, 27, 43, 47
Bu haftada çekilişte çıkan 6 numarayı bilen olmadı ve Süper Loto sonuçlarıdan devir çıktı. İşte haftanın ikramiye dağılımı ve devir miktarı...
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 539. haftanın sayıları; 6, 7, 19, 40, 53, 54 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadığı için 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira kırkar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi ise 16 lira seksener kuruş kazandılar.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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