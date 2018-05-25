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Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve çekiliş sonucunda yeniden devir gerçekleşti. Devir ile büyük ikramiye havuzundaki para miktarı 3 milyon TL'yi geçti. Önümüzdeki Süper Loto büyük ikramiyesinin 5 milyonu geçmesi bekleniyor.

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Büyük ikramiye miktarları nedeniyle en çok ilgi çeken şans oyunlarından olan Süper Loto için 24 Mayıs akşamı 553. hafta çekilişi yapıldı. Çekilişle belirlenen 6 numaradan hepsini birden bilebilen çıkmadı. İşte büyük ikramiye havuzunun büyüdüğü Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 06, 11, 34, 40, 49, 50

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş ikramiye haftaya devretti. Dİğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira ellişer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira doksanar kuruş ile 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira on beşer kuruş alacaklar.

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