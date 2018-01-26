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Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 09:17 | Son Güncelleme 54 dakika önce

25 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı ve 11 devir sonra Süper Loto'da yeni bir rekor kırıldı. 42.5 milyon TL'lik dev ikramiye şimdiye kadar şans oyunlarında bir kişinin kazandığı en yüksek meblağ oldu. Şimdi 154 bin nüfuslu Erzincan merkezden kupon yatıran talihlinin kimliği merak ediliyor. İşte 25 Ocak Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarı...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Dev ikramiyeleri ile milyonlarca kişiyi çeken Süper Loto'da 25 Ocak akşamı MPi'nin tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandığında 42.5 milyon TL'lik dev ikramiyenin kuponunu Erzincan merkezden yatıran bir talihliye çıktığı görüldü. Söz konusu talihli şimdiye kadar şans oyunlarından bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeye kondu. Talihlinin Erzincan çıkması da ilde adeta infial yarattı. Herkes talihlinin kim olduğunu öğrenmek için çevresini soruşturmaya başladı.

ERZİNCAN'IN NÜFUSU!

25 Ocak Süper Loto sonuçları sonrası şimdi kuponunu Erzincan merkezin Atatürk Mahallesi, Nerim Tombul Cad. Roma İş Merkezi'nde yer alan, Hüseyin Alan'a kayıtlı bayiden yatıran talihlinin kimliği merak ediliyor.

2015 rakamlarına göre Erzincan'ın toplam nüfusu 225 bin, 2016 rakamlarına göre Erzincan merkezin nüfusu ise 154 bin kadar. Erzincan'ın yeni zengini büyük ihtimalle bu 225 bin kişinden biri. Nitekim Erzincan'da talihliyi bulma çalışmaları başladı. İnsanlar yakınlarını arayıp büyük ikramiyeyi kimin kazandığını bulmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadada "Para kime çıktıysa ortaya çıksın" denilerek paylaşımlar yapılıyor.

SÜPER LOTO BAYİİSİ ÇAYA BEKLİYOR!

Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan'a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı. Uzun yıllardır Erzincan'a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.

Uzun yıllardır aynı bayide şans oyunları oynayan bazı vatandaşlar ise talihlinin Erzincan'dan çıkmasına sevindiklerini söyleyerek, oynadığı bayiyi unutmamasını istedi.

SOSYAL MEDYADA KOMPLO TEORİLERİ

Geçmiş çekilişlerde olduğu gibi rekor ikramiyeli 25 Ocak Süper Loto sonuçları da komplo teorilerine yol açtı. Şans oyunu müdavimlerinin en çok dile getirdiği komplo teorisinde Süper Loto'da bilerek uzun devir serileri yapılıp sonra büyük ikramiyenin üst düzey kişilerin yakınlarına kazandırıldığı iddia ediliyor. 42 buçuk milyon TL'lik Erzincan'a çıkması üzerine bu sefer Erzicanlı olması nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım ile de sosyal medyada komplo teorileri dile getirildi ve tepki gösterenler oldu.

#Süperloto 'da rekor ikramiye Başbakan'ın memleketine çıkmış...
Tesadüf mü acaba ???

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
BEKLENEN OLDU BR YANDAŞ AKRABADAŞ ZENGİN YAPILDI. GİDİN RAHATÇA CUMA NAMAZINIZI KILIN GENE TÜRK MİLLETİNİ KERİZ YAPTINIZ
bende hangi siyasi liderin memleketine çıkacak diye merak ediyordum
devlet idaresindeki ....lı insalara cıktı hiç hayal kurmasınlar....yedirmezler bu parayı
DÖRT BEŞ HAFTA GERİ GİDİLSİN SÜREKLİ 17 20 40 BİRDE 15 VAR ÇOĞUNLUK BU NUMARALARA YOĞUNLAŞMIŞ O NUMARALAR ÇIKMIŞ YADA ÇIKARTILMIŞ 4 HAFTA GERİ GELİN ÇEKİLİŞDE ÇIKAN AYNI 3 TANE NUMARA TEKRAR ÇIKMIŞ 15 20 40 AMA GENE BİZLERİN PARASINI ÇALMAYI BAŞARDILAR HELAL OLSUN DERİM AMA BU SEFER ALAKASIZ BİR YERE ÇIKARDILAR PARAYI VARDIR BİR BİLDİKRİ ELBET ŞİMDİ SIRA ŞANS TOPUNDA YÜRÜYÜN BAKALIM DEVİRE ONU NERDE ÇALACAKSINIZ HAYDDİİİİ
Keşke bölünseydi...inşallah çıkana hayır getirir..şaşırtmaz...
amin
kumar parasindan hayır mayir gelmez
yillardir feto ya cikarabiliyolarsa simdi de baştakilerin yakinlarina cikmasi cok normal yapabilicegimiz tek şey oynamayip tepki gostermek.
devlet çok daha fazlasını kazanıyor bu oyunlardan, verilen ikramiye sadece bir kısmı, o nedenle neden üç kağıt olsun ki işin içinde daha fazlasını zaten kazanıyor devlet.saçmalık amerikada milyar dolar verdiler.
bu tuzağa düşmemiz lazım halk olrak
BARI 5 CIKAYDI ZATEN 6 ÇIKMAZDA NEYSE DAHA DA OYNAMAM SİYASİ AKRABA YAPMADAN
ikramiye 10 milyonu geçtiği zaman altı bilen çıkmazsa beş bilenler arasında bölünsün. en azından yüzlerce insan sebeblenir. ama hepimiz biliyoruz ki bu paralar hep yakın çevrelere çıkıyor. YEDİRMEZLER... hade cumaya
Milli Piyango sayfasındaki çekiliş videosunu izleyin. Büyük ikramiye tutarını 42.532.633 TL olarak açıklıyor oradaki şahıs. Yazılı olarak açıklanan büyük ikramiye tutarı 42.532.640 TL olarak açıklandı. Neler dönüyor Allah biliyor. Kul hakkının göze sokula sokula yenildiği bir devirde yaşıyoruz. Kuruş hakkım varsa milyonlarca kez haram ediyorum. İnşallah bu yazdıklarım benim kuruntumdur diyecem ama pek de öyle görünmüyor.
Kahvede sigara makinası yasak olan bir ülkede tek kumarı devlet oynatır ilkesiyle. kazananın kim tarafından belirlendiği de muamma.. bana 42 trilyon çıksa ortaya çıkarım.. zaten bu ikramiyeyi alan da çıkmaz ortaya..
inanırmısınız arkadaşlar hep ankara istanbul izmir birde kendi memleketlerine çıkarıyorlar ayıp ayıp
Herkes Erzincan'a çıktı diyor ama. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Adam veya kadın yolcu, şöför olabilir. Oynayıp gitmiştir.Belki Türkiye'nin öbür ucuna Tekirdağ'a, Zonguldak'a, Uşak'a çıkmış olabilir. Herkese bol şanslar.
@ibrahimbarac madolyona sokam sana bişey olmasın :)
"Şans oyunlarında cazibeyi artıracağız" akape bir arabalardan ( vergi, otopark, zorunlu...), ikincisi sağlık sektöründen (özel hastane, sağlık ekipmanları), son olarak da şans oyunlarından büyüüüüüüüük paralar kazanıyor. bu kadar toplanan parayı akape değil başka bir parti olsa bu kadar kötülük yapamaz diyorum. sen başa biraz konuşmasını bilen biri koy erdoğandan daha iyi bir cumhurbaşkanı olmazsa ne olayım...
neye kılıçdaroğlunun memleketine çıkmıyo.katakulle olduğu açık.
yahu 10 yılı geçmiştir şu şans oyunlarını oynamayalı . Sebebi ise tamamen kurmaca bir sistem çıkarılacak rakamlar belli yazılacak olanda belli yıllar önce çekilişleri canlı yayında televizyonlarda izlerdik artık oda yok bence mıknatıslı toplar var devir eden büyük rakamlar sadece 1 kişiye çıkıyor ve nedense hep belirli şehirlere gidiyor...
ak parti döneminden önce trt1 ekranlarında canlı çekiliş yapılıyordu şimdi kapalı ortamda kendi istedikleri adamlara çıkarıyorlar hakkım zehir zıkkım olsun mahşerde iki elim yakalarında olur inşallah hani şeffaflardı hani gizli hiç bişey olmıcaktı hepsi yalan yine herzamanki gibi allaha hesap verirken aldatıldık derler yazık bidaha oynamayın arkadaşlar
bu para ile hayır işi yapsın alan kişi 1 trilyon yeter kendisine erzincan da umuma açık tuvalet yapılsın mesela çevre düzenlemesi olsun şehri çiçek böcek kaplasın vee aş evi kurulsun haksızmıyım
ikramiye çıkanın adı Behlül Geçgel. Ama inkar ediyo çıkmadı deye.
Önemli olan paranın kime çıktığı değil.Gerçekten Erzincanlı birinemi yoksa tesadüfen ordan geçmesi gereken birinemi çıktı acaba
dünyadada bu tür devirler oluyor sonra 1 kişiye çıkıyor oralardada bu tür dedikodular koplo teorileri üretiliyormu yoksa sadece bizemi özgü
Erzican da hangi cemaat vardı:)))) sırada hangi cemaat var akıllı olun.sadece umut besliyorsunuz.VERMEZLERRRR
rizeye siirte istanbula çıksa hep aynı senaryo
kime çıktıysa çıktı size ne pislik insanlar size pay vermek zorunda mi aç insanlar arama çalışmaları başlamış leş var sanki üzerine atliyorsunuz...
milli piyangoya öneri Devlet eliyle oynatılan oyunlarda bireysel zenginliği değil,halktan toplanan paranın yine halka dönüşünü sağlayacak uygun miktarlı çekiliş yapılmalıdır.örneğin;kermes yada hibe adı altında oyun düzenle her ellibin kişide bir kişiye 50 bin tl ver.kupon parasını 2 tl belirle 1 tl si oyunda kalsın 1 tl bayi- devlet payı paylaştır.bir kişinin aymaz zenginliği yerine insanların ihtiyacını görecek miktarla yüzlerce insana her hafta faydan olsun...
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