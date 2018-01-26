Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Dev ikramiyeleri ile milyonlarca kişiyi çeken Süper Loto'da 25 Ocak akşamı MPi'nin tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandığında 42.5 milyon TL'lik dev ikramiyenin kuponunu Erzincan merkezden yatıran bir talihliye çıktığı görüldü. Söz konusu talihli şimdiye kadar şans oyunlarından bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeye kondu. Talihlinin Erzincan çıkması da ilde adeta infial yarattı. Herkes talihlinin kim olduğunu öğrenmek için çevresini soruşturmaya başladı.

ERZİNCAN'IN NÜFUSU!

25 Ocak Süper Loto sonuçları sonrası şimdi kuponunu Erzincan merkezin Atatürk Mahallesi, Nerim Tombul Cad. Roma İş Merkezi'nde yer alan, Hüseyin Alan'a kayıtlı bayiden yatıran talihlinin kimliği merak ediliyor.

2015 rakamlarına göre Erzincan'ın toplam nüfusu 225 bin, 2016 rakamlarına göre Erzincan merkezin nüfusu ise 154 bin kadar. Erzincan'ın yeni zengini büyük ihtimalle bu 225 bin kişinden biri. Nitekim Erzincan'da talihliyi bulma çalışmaları başladı. İnsanlar yakınlarını arayıp büyük ikramiyeyi kimin kazandığını bulmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadada "Para kime çıktıysa ortaya çıksın" denilerek paylaşımlar yapılıyor.