Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 42 milyon TL için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto'da 11 devir sonrası bu akşam MPİ'nin tahminine göre tam 42 milyon TL'lik büyük ikramiye için çekiliş düzenlenecek. Bu meblağ şimdiye kadar ki en büyük büyük ikramiye değil ancak bu akşam büyük ikramiye tek bir kişi tarafından kazanılırsa bu şimdiye kadar tek kişinin kazandığı en büyük Süper Loto ikramiyesi olacak.
11 devir nedeniyle noter huzurunda belirlenecek Süper Loto sonuçları büyük ilgi çekiyor ve merak ediliyor. Bunca haftadan sonra talih kuşu biri veya birilerinin omzuna konacak mı yoksa 25 Ocak Süper Loto sonuçlarından gene devir mi çıkacak?
Bugün yani 25 Ocak Perşembe günü 536. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Süper Loto 25 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 534. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
MPİ'nin açıkladığı 535. hafta Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 11. devir gerçekleşti. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya büyük ikramiye de yaklaşık 7 milyon TL'lik artış olmuştu. Önümüzdeki hafta Büyük ikramiye 42 milyonu geçerek bir rekora imza atabilir. İŞte 18 Ocak Süper Loto sonuçları ikramiye dağılımı...
- 11. devir = 34 milyon 36 bin 110 lira 65 kuruş devretti,
- 182 kişi 5 bildi ve 11 bin 524 lira 5'er kuruş kazandı,
- 11 bin 636 kişi 4 bildi ve 193 lira 25'er kuruş kazandı,
- 251 bin 963 kişi 3 bildi ve 15 lira 45'er kuruş kazandılar.
SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
SÜPER LOTO'DA DEVİR HAFTALARINDA ÇIKAN NUMARALAR:
42 milyon TL'lik 25 Ocak Süper Loto çekiliş için kupon dolduracaklara yönelik başka bir bilgi listesi de hazırladık. Bu son devirin başladığından bu yana çekilişte çıkan numaraları sizin için listeledik. Kuponunuzu doldururken bu numaraları da dikkate alabilirsiniz.
18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11,17,20,29,36,51
11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04,23,27,36,51,54
04 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 03,15,20,30,40,52
28 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,20,33,39,40,48
21 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,07,27,35,36,40
14 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 05,10,19,20,38,39
07 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,06,09,11,45,49
30 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,23,33,36,47,54
23 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,10,13,20,33,39
16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12,14,24,30,31,45
09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,13,29,34,38,52
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir
Okuyucu Yorumları 6 yorum