Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 42 milyon TL için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto'da 11 devir sonrası bu akşam MPİ'nin tahminine göre tam 42 milyon TL'lik büyük ikramiye için çekiliş düzenlenecek. Bu meblağ şimdiye kadar ki en büyük büyük ikramiye değil ancak bu akşam büyük ikramiye tek bir kişi tarafından kazanılırsa bu şimdiye kadar tek kişinin kazandığı en büyük Süper Loto ikramiyesi olacak.

11 devir nedeniyle noter huzurunda belirlenecek Süper Loto sonuçları büyük ilgi çekiyor ve merak ediliyor. Bunca haftadan sonra talih kuşu biri veya birilerinin omzuna konacak mı yoksa 25 Ocak Süper Loto sonuçlarından gene devir mi çıkacak?

Bugün yani 25 Ocak Perşembe günü 536. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 25 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 534. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.