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Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 42 milyon TL için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 09:17 | Son Güncelleme 7 saat önce

Süper Loto'da son zamanların en uzun devir serisinde 11 devir sonrası bu akşam 42 milyon TL için çekiliş yapılacak! 25 Ocak Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. 12. Devir mi olacak yoksa büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkacak mı? İkramiye rekoru kırılacak mı? İşte 536. hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar ve MPİ canlı çekiliş izleme bağlantısı haberimizde...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 42 milyon TL için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto'da 11 devir sonrası bu akşam MPİ'nin tahminine göre tam 42 milyon TL'lik büyük ikramiye için çekiliş düzenlenecek. Bu meblağ şimdiye kadar ki en büyük büyük ikramiye değil ancak bu akşam büyük ikramiye tek bir kişi tarafından kazanılırsa bu şimdiye kadar tek kişinin kazandığı en büyük Süper Loto ikramiyesi olacak.

11 devir nedeniyle noter huzurunda belirlenecek Süper Loto sonuçları büyük ilgi çekiyor ve merak ediliyor. Bunca haftadan sonra talih kuşu biri veya birilerinin omzuna konacak mı yoksa 25 Ocak Süper Loto sonuçlarından gene devir mi çıkacak?

Bugün yani 25 Ocak Perşembe günü 536. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 25 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 534. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

  1. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ'nin açıkladığı 535. hafta Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 11. devir gerçekleşti. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya büyük ikramiye de yaklaşık 7 milyon TL'lik artış olmuştu. Önümüzdeki hafta Büyük ikramiye 42 milyonu geçerek bir rekora imza atabilir. İŞte 18 Ocak Süper Loto sonuçları ikramiye dağılımı...

- 11. devir = 34 milyon 36 bin 110 lira 65 kuruş devretti,

- 182 kişi 5 bildi ve 11 bin 524 lira 5'er kuruş kazandı,

- 11 bin 636 kişi 4 bildi ve 193 lira 25'er kuruş kazandı,

- 251 bin 963 kişi 3 bildi ve 15 lira 45'er kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

SÜPER LOTO'DA DEVİR HAFTALARINDA ÇIKAN NUMARALAR:

42 milyon TL'lik 25 Ocak Süper Loto çekiliş için kupon dolduracaklara yönelik başka bir bilgi listesi de hazırladık. Bu son devirin başladığından bu yana çekilişte çıkan numaraları sizin için listeledik. Kuponunuzu doldururken bu numaraları da dikkate alabilirsiniz.

18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11,17,20,29,36,51

11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04,23,27,36,51,54

04 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 03,15,20,30,40,52

28 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,20,33,39,40,48

21 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,07,27,35,36,40

14 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 05,10,19,20,38,39

07 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,06,09,11,45,49

30 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 01,23,33,36,47,54

23 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 04,10,13,20,33,39

16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12,14,24,30,31,45

09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07,13,29,34,38,52

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah aşkına kimse inanmasın şu dolandırıcı oyunlarına. Büyük ikramiye diye bir şey yok. Kimseye verilmiyor öyle bir para. Kimsenin oynamadığı rakamlar seçiliyor sürekli. Para hep devlete kalıyor. Bu devlet kimseye para yedirir mi akıllı olun paranıza yazık.
Artık ankaradan başka yere çıkmıyor zaten ne tesadüfse
aynen katılıyorum şimdi tek kişi bilemedin iki kişiye cıkar bu para sonrada yok aynı büfeden oynandı yok bilen kişiler sunlar diye yayın yaparlar, piyangoda olduğu gibi adam bilet almış eşini hastaneye götürmek icin izinli haberlerde yok ona cıktı yok buna cıktı diye yalan haberler yayınlandı, özelleştikten sonra bıraktım oynamayı, hoş özelleşmedende aynıydı. eskiden tv ekranlarında izlerdik onuda kaldırdılar, birde üstüne trt payı alınıyor sanki trt program yapıyormuş gibi. bakalım hangi adamlarına cıkartacaklar ve nerede oynattılar kuponu
devlete lazım iyi birikti he????
para bende bu aksam gardaş????
BENDE HİLE YAPILDIĞINA İNANIYORUM ÇEKİLİŞLERİN ASLA DÜRÜST OLDUĞUNA İNANMIYORUM HİLE VAR HİLE VAR BUNA AKP HÜKÜMETİDE ÖNCEKİLERDE GÖZ YUMUYOR ONLARDA BU HIRSIZLIKDAN PAY ALIYORLAR KISACASI HALKI BERABER SOYUYORLAR BİYERLERE PARA LAZIMSA BU PARAYI YOK ETMESİNİ ÇOK GÜZEL BULUYORLAR ÇIKDI AMA KİME EN ÇOK ORASI MUAMMA ZAMANINDA VEKİLİN BİRİSİ BUNLAR HAKKINDA SUÇ DUYUSU YAPTI AMA ÜSTÜNE KİMSE GİTMEDİ OLAY KAPATILDI AKP HÜKÜMETİDE BUNLARLA ORTAK AMA GENEDE OYNANIYOR İNSANLARIN KISMETİNİ ŞANSINI ÇALIYORLAR YOKSA YÜZLERCE İNSAN ZENGİN OLURDU BU OYUNLARDAN
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