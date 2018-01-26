Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Rekor kıran Süper Loto, bir kişiye 42 milyon kazandırdı!

Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftalardır devir eden ve 42 milyona çıkan Süper Loto ikramiyesi, sonunda şanslı kişiyi buldu. Dün akşam canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile Süper Loto kendi rekorunu egale ederek yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Şans oyunları içinde Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye, dün akşam yapılan Süper Loto çekilişi sonucunda Erzincan'dan bir talihliye gitti. Heyecanla izlenen Süper Loto çekilişi sonucu, bir kişinin hayallerini gerçeğe döndürdü. Haftanın sayılarını doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın sayıları...
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 536'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, 52 milyon 892 bin 827 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 7 milyon 474 bin 68 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 4 milyon 185 bin 937 lira 14 kuruş aktarılacak.
REKOR İKRAMİYE ERZİNCAN'A!
Süper Loto'da 11 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayide oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran Süper Loto rekor ikramiyesinin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan 'para kime çıktıysa ortaya çıksın' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı tespit edildi. 7 bayiinin bulunduğu kent merkezinde, Ordu Caddesi üzerindeki büfesinde iki yıldır şans oyunları oynatan 42 yaşındaki Orhan Işık, ikramiyenin Erzincan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Işık, "İkramiyeyi kazanan talihli kardeşimizin Erzincan'a yatırım yapmasını ve ayrıca oynadığı bayiyide unutmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Bu arada büyük ikramiyenin Erzincan'a isabet etmesi kent genelinde de büyük yankı oluşturdu. Vatandaşlar sürekli şans oyunları oynayan yakınlarına ulaşma çabasına girerken, sosyal medya da "para kime çıktıysa ortaya çıksın" gibi paylaşımlarda bulundular.
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