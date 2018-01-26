Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Rekor kıran Süper Loto, bir kişiye 42 milyon kazandırdı!

Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftalardır devir eden ve 42 milyona çıkan Süper Loto ikramiyesi, sonunda şanslı kişiyi buldu. Dün akşam canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile Süper Loto kendi rekorunu egale ederek yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Şans oyunları içinde Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye, dün akşam yapılan Süper Loto çekilişi sonucunda Erzincan'dan bir talihliye gitti. Heyecanla izlenen Süper Loto çekilişi sonucu, bir kişinin hayallerini gerçeğe döndürdü. Haftanın sayılarını doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın sayıları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 OCAK

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 536'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.