Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Şanslı numaralar çekildi! Bu sefer sonuç ne oldu?

Türkiye'nin dört bir köşesinde sabahtan bu yana bu Süper Loto sonuçları bekleniyordu. 11 devir ile biriken son zamanların en büyük ikramiyesi için elde kuponlarla Süper Loto çekilişi takip edildi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara, Balgat'taki çekiliş merkezinde, noter huzurunda yapılan çekiliş ile haftanın kazananlarını belirleyen numaralar çekildi. İşte 25 Ocak Süper Loto sonuçlarını belirleyen şanslı numaralar...

536. haftanın numaraları: 5, 12, 15, 17, 20, 40

25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

42.5 milyon TL'lik devi ikramiyeyi kazanan çıktı mı yoksa gene devir mi oldu? MPİ'nin resmi açıklamasına göre 42.5 milyon TL'lik dev ikramiyeyi kuponunu Erzincan'dan yatıran bir talihlinin oldu. Söz konusu talihli şimdiye kadar Süper Loto en çok ikramiye kazanan kişi olarak da bir rekora imza atmış oldu.

6 bilen kişi sayısı: 1 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42.532.640,20 TL

5 bilen kişi sayısı: 322 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.191,90 TL

4 bilen kişi sayısı: 19 bin 555 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 144,95 TL

3 bilen kişi sayısı: 368 bin 898 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL