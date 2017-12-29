Süper Loto sonuçları 28 Aralık: 17 milyon TL 2018'e devretti!

Süper Loto'da bir kez daha uzun bir devir serisinde. 2017'nin son Süper Loto sonuçları 28 Aralık akşamı noter huzurunda yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş ile ortaya çıktı. Yeni yıla zengin olma hayalleri ile kupon dolduran milyonların umutları 8. devir ile 2018 yılına taşındı. 532. hafta çekilişinde çıkan numaraları kimse bilmeyi başaramadı. İşte 2018'e 17 milyon TL devrede haftanın numaraları ve 28 Aralık Süper Loto sonuçları...

532. Haftanın numaraları: 7, 20, 33, 39, 40, 48

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş ikramiye ile teselli olacaklar. 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş alacaklar.