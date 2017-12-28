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Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 21:47 | Son Güncelleme 5 saat önce

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyordu ve oynayanlar Google'da 28 Aralık Süper Loto sonuçlarını arıyordu. Milli Piyango tarafından Ankara Balgat'taki gerçekleştirilen 532. hafta Süper Loto çekilişinde haftanın sayıları belli oldu. Peki Süper Loto'da hangi sayılar çıktı? Altı bilen oldu mu yoksa Süper Loto devretti mi? İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar...

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları yapılan çekiliş ile belli oldu. Son yedi haftadır altı bilenin olmadığı ve geçen haftadan yaklaşık 15 milyon lirayı bu haftaya devreden Süper Loto'ya ilgi büyüktü. 2017 yılının son Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. 28 Aralık Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapıldı. Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor ve Google'da belli oldu mu şeklinde aramalar yapıldı. Süper Loto sonuçları belli oldu ve mpi.gov.tr sitesinde yayımlandı. Ve Süper Loto'da bu haftada da altı bilen yine olmadı. Tahminler tutmadığı Süper Loto'da gelecek haftaya 17 milyon 800 bin lira gelecek haftaya devretti. Süper Loto bu seneyi devirle kapattı. Yılın ilk Süper Loto çekilişinde ikramiye 20 milyon liranın üzerinde olacak. Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekiliş detayları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ARALIK

Süper Loto 532. haftasında kazandıran numaralar; 7, 20, 33, 39, 40, 48 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş ikramiye ile teselli olacaklar. 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş alacaklar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ARALIK

Süper Loto 531. haftanın kazandıran numaraları; 4 - 7 - 27 - 35 - 36 - 40 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmadı. 7. kez devreden Süper Loto çekilişinde 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş gelecek haftaya kaldı. 28 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 17 milyonu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre Süper Loto'da 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş, 3 bilen 107 bin 395 kişi ise 13 lira 80'er kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Yani Süper Loto çekilişinde devir sayısında sınırlama yoktur!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
isteyenler benim komplo teorisi ürettiğimi düşünebilir amaaa bu şans oyunları uzun bir süredir hileli arkadaşlar...özellikle süper lotoyu açın araştırın...eskiden normalde en fazla 3-4 hafta devrediyordu çoğu hafta 2. haftaya bile gerek kalmıyordu ama şu anda 7-8-9-10-11 gibi haftalarca kimse bilemiyor ve en sonunda para devasa bir boyuta ulaşıncada bir kişi biliyor ve bu kişide muhtemelen devlete bağlı birisi yani para devlete kalıyor veee Allah bilir kaç kişi bu oarayı cebine atıyor...iftira diyenler şans oyunu geçmişlerine baksınlar veee neden 1-2 dakika bile olsa TRT yayınlamaz canlı yaynda
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