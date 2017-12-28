Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları yapılan çekiliş ile belli oldu. Son yedi haftadır altı bilenin olmadığı ve geçen haftadan yaklaşık 15 milyon lirayı bu haftaya devreden Süper Loto'ya ilgi büyüktü. 2017 yılının son Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. 28 Aralık Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapıldı. Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor ve Google'da belli oldu mu şeklinde aramalar yapıldı. Süper Loto sonuçları belli oldu ve mpi.gov.tr sitesinde yayımlandı. Ve Süper Loto'da bu haftada da altı bilen yine olmadı. Tahminler tutmadığı Süper Loto'da gelecek haftaya 17 milyon 800 bin lira gelecek haftaya devretti. Süper Loto bu seneyi devirle kapattı. Yılın ilk Süper Loto çekilişinde ikramiye 20 milyon liranın üzerinde olacak. Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekiliş detayları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ARALIK

Süper Loto 532. haftasında kazandıran numaralar; 7, 20, 33, 39, 40, 48 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş ikramiye ile teselli olacaklar. 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş alacaklar.