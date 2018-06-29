Süper Loto sonuçları 28 Haziran 2018: Süper Loto'dan süper devir!

28 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, Ankara Balgat'ta canlı yayında Süper Loto çekilişi ile 558. haftanın şanslı sayılarını belirledi. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi ile 1-54 sayıları içerisinden altı sayı seçildi. Fakat heyecanla beklenen bu sayıları doğru tahmin eden yine çıkmadı ve Süper Loto 7. kez devretti. Süper Loto'da 15 milyon liralık ikramiye haftaya kaldı. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 18 milyon lirayı aşması bekleniyor. Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair tüm detaylar haberimizde. 28 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI haftanın Süper Loto sayıları: 07, 10, 11, 20, 42, 47 Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 557'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 10, 17, 25, 37 ve 52 olarak belirlendi. Süper Loto'nun bu çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 326 bin 599 lira 73 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 10 bin 485 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 214 kişi 168 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 163 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 3 milyon 212 bin 528 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 319 bin 538 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 992 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş kazandılar. SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;