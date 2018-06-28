Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Haziran ayının son Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 558. çekiliş yapılacak. 28 Haziran Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 6 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 15 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 28 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

28 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 558. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

558. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 557'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 10, 17, 25, 37 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 326 bin 599 lira 73 kuruş devretti.