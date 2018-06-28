Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Haziran ayının son Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 558. çekiliş yapılacak. 28 Haziran Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 6 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 15 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Süper Loto 28 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 558. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
558. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 557'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 10, 17, 25, 37 ve 52 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun bu çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 326 bin 599 lira 73 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 10 bin 485 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 214 kişi 168 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 163 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 3 milyon 212 bin 528 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 319 bin 538 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 992 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.
Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş kazandılar.
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