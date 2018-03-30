Süper Loto sonuçları 29 Mart - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları: Tam 1 milyon 741 bin lira!

Süper Loto sonuçları belli oldu. 29 Mart Süper Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde altı bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Süper Loto 545. hafta çekilişinde ise 54 sayı içerisinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin eden olmayınca büyük ikramiye devretti. Süper Loto'da devreden ikramiye miktarı bir milyon 741 bin lira. İşte Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları ve detayları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 MART

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.