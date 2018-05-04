Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran oyunu olan Süper Loto'da 3 Mayıs akşamı yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Geçtiğimiz 2 hafta da olduğu gibi yine bu 6 numaranın hepsini bilebilen çıkmadı. Böylece 10 Mayıs'taki çekilişe 5 buçuk milyon TL'ye yakın ikramiye devretti. İşte 3 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

550. Haftanın numaraları: 24, 26, 42, 43, 44, 50

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara dair detaylara göre 3. devir sonucunda sonraki Süper Loto çekilişine 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruş devretti. Çekilişte çıkan numaralardan 5 tanesini bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 tane bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi de 16 lira 35'er kuruş kazanadılar.

