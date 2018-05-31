Süper Loto sonuçları 31 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliyor!

Mayıs son şans oyunu ve son Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile ortaya çıkacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 554. çekiliş yapılacak. 31 Mayıs Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 2 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Süper Loto 31 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 554. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
554. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 553'nci hafta çekilişinde çıkan numaralar 06, 11, 34, 40, 49, 50 oldu.
Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş ikramiye haftaya devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira ellişer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira doksanar kuruş ile 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira on beşer kuruş alacaklar.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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