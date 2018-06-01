HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Süper Loto sonuçları 31 Mayıs: Son çekilişte 3. devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

Mayıs ayının son Şans oyunu ve son Süper Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası 6 bilen olmadığı ortaya çıktı ve art arda 3. devir gerçekleşmiş oldu. Büyük ikramiye havuzunda da 5 milyonu aşkın bir meblağ birikti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ile çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 31 Mayıs: Son çekilişte 3. devir!

Hafta sonu yaklaşırken her Perşembe akşmı olduğu gibi Süper Loto sonuçları için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Daha sonra da bu numaralara göre ikramiye dağılımı nasıl oldu ilan edildi. İşte 31 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 554'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.


PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Padişahların mumdan heykelleri Antalya'daPadişahların mumdan heykelleri Antalya'da
Motosiklet kamerasında saniye saniye darp anı!Motosiklet kamerasında saniye saniye darp anı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Aile yanında askerlik geliyor!

Aile yanında askerlik geliyor!

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da hızlandırılmış çekimler dönemi başlıyor! Survivor sms oylaması ne zaman bitecek? Acun Ilıcalı açıkladı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

Motosiklet kamerasında saniye saniye darp anı!

Motosiklet kamerasında saniye saniye darp anı!

PTT çalışanını tekme tokat dövdüler

PTT çalışanını tekme tokat dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.