Süper Loto sonuçları 4 Ocak 2018: Piyangoyu kaçıranlara Süper Loto ikramiyesi!

Haftanın numaraları çekildikten sonra 533. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Yeni yılın ilk şans oyunu çekilişleri yapılıyor. 1 Ocak ve 3 Ocak'taki On Numara ile Şans Topu çekilişlerinden sonra bugün yani 4 Ocak Perşembe günü sıra Süper Loto çekilişine geldi. Bu akşam noter huzurunda 533. hafta Süper Loto sonuçları için çekiliş düzenlenecek. Süper Loto'da 8 devir sonrası bu akşam büyük ikramiyenin 20 milyonu bulması bekleniyor. Yani yılbaşı özel çekilişinin üçte biri kadar.

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 532. haftasında kazandıran numaralar; 7, 20, 33, 39, 40, 48 olarak belirlendi. Altı bilen olmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş ikramiye ile teselli olacaklar. 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş alacaklar.

SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde altı bilen, yaklaşık 17 milyon liralık ikramiye kazanacak. Bu yüzden Süper Loto'da en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Mynet.com olarak Süper Loto'nun son bir yılda yapılan çekilişi istatistiklerini haberimizde sizler için derledik.

Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 - 316 kez

13 - 312 kez

37 - 304 kez

1 - 284 kez

45 - 276 kez

4 - 268 kez

17 ve 33 - 264 kez

23 - 260 kez

47, 22 ve 43 - 256 kez

19, 29 ve 18 - 252 kez

46, 14, 41 ve 36 - 248 kez

5 ve 20 - 244 kez

54 ve 31 - 240 kez

34, 2 ve 21 - 236 kez