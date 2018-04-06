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Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

5 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. Süper Loto'da bu hafta şans oyunu müdavimlerini şaşırtan bir sonuç çıkmadı. Uzun devir serileri olan Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı. Böylece devir serisi 2 oldu ve büyük ikramiye havuzu 3.6 milyon TL oldu. İşte 5 Nisan Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Nisan ayının ilk Süper Loto sonuçları için yapılan çekilişten sürpriz çıkmadı. 5 Nisan tarihli Süper Loto çekilişinde kimse 6 bilemedi ve 12 Nisan'daki çekilişe 3.6 milyon TL devretti. Böylece devir sayısı 2'ye çıktı. Geçtiğimiz çekilişler gibi olursa Bu devir serisi önümüzdeki birkaç hafta daha devam edebilir. Peki ya 5, 4 ve 3 bilenler için bu hafta ne kadar para ödülü var? İşte haftanın süper Loto sonuçları ve şanslı numaraları...

546. haftanın numaraları: 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49

5 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

İkramiye Grubu Kişi sayısı İkramiye
6 bilen 2. devir 3.696.277,85 TL
5 bilen 65 9.359,60 TL
4 bilen 3.361 194,65 TL
3 bilen 70.211 16,05 TL

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

İkramiye grupları İkramiye dağılım oranları
6 %45
5 %14
4 %15
3 %26

İkramiyelerin ödenmesi:

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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