Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Nisan ayının ilk Süper Loto sonuçları için yapılan çekilişten sürpriz çıkmadı. 5 Nisan tarihli Süper Loto çekilişinde kimse 6 bilemedi ve 12 Nisan'daki çekilişe 3.6 milyon TL devretti. Böylece devir sayısı 2'ye çıktı. Geçtiğimiz çekilişler gibi olursa Bu devir serisi önümüzdeki birkaç hafta daha devam edebilir. Peki ya 5, 4 ve 3 bilenler için bu hafta ne kadar para ödülü var? İşte haftanın süper Loto sonuçları ve şanslı numaraları...

546. haftanın numaraları: 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49

5 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

İkramiye Grubu Kişi sayısı İkramiye 6 bilen 2. devir 3.696.277,85 TL 5 bilen 65 9.359,60 TL 4 bilen 3.361 194,65 TL 3 bilen 70.211 16,05 TL

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.