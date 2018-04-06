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Süper Loto sonuçları - 5 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 07:53 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. Perşembe akşamlarının çok kazandıran ve en çok oynanan oyunu Süper Loto 546. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve canlı yayında noter huzurunda yapılan 5 Nisan Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. Fakat çıkan sayılar kimseyi mutlu etmedi. Altı bilen olmayınca yaklaşık 3 milyon 696 bin lira ikramiye gelcek haftaya devir etti. İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişin detayları...

Süper Loto sonuçları - 5 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

Süper Loto çekildi ve haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Nisan Süper Loto çekilişi, dün akşam canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'taki MPİ genel müdürlük binasında yapılan Süper Loto çekilişinde noter de hazır bulundu. 1-54 sayıları içeren küre 21.15 itibariyle dönmeye başladı ve 546. haftanın şanslı sayıları belirlendi. Lakin çıkan sayılar, Süper Loto müdavimlerini memnun etmedi. Tahminlerin tutmadığı, altı bilenin olmadığı Süper Loto çekilişinde gelecek haftaya devreden ikramiye miktarı 3 milyon 696 bin lira. İşte Süper Loto sonuçları ile haftanın çekilişine dair detaylar...

5 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 546. hafta çekilişinde belirlenen sayılar: 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49

6 bilen kişi sayısı 2. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3.696.277,85 TL
5 bilen kişi sayısı 65 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 9.359,60 TL
4 bilen kişi sayısı 3.361 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 194,65 TL
3 bilen kişi sayısı 70.211 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 16,05 TL

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 545. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı ve bir milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyun olan Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı 21.15'te yapılır. Çekiliş, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda noter huzurunda yapılır. Süper Loto, şu ana kadar Türkiye'de bir kişiye verilen en büyük ikramiyeyi (42 milyon lira) kazandıran şans oyunudur.

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