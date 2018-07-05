Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında Süper Loto 559. hafta çekilişini gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen haftanın sayıları 1-54 sayı kümesi içinden seçildi. 7. kez devir eden Süper Loto'da ikramiye miktarı 18 milyon lirayı aştı. Bu hafta altı bilen yine olmadı. Süper Loto 8. kez devir etti. Sizin kuponunuzda kaç doğru tahmininiz var? İşte Süper Loto haftanın kazandıran sayıları...
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto'da toplam ikramiye 22 milyon 661 bin 714 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye 18 milyon 564 bin 70 lira olduğu belirtildi.
GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.
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