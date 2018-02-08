Süper Loto sonuçları 8 Şubat: 537. hafta Süper Loto sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları her zaman büyük ilgi çekiyor. Özellikle 11 kez devir ettikten sonra bir kişiye 42 milyon lira kazandığı Süper Loto sonuçları, çekilişi gününün Google'da en çok arananı olmayı başardı. Dev ikramiye tek kişiye çıkınca bir rekor kırılmış oldu. Bu akşam da uzun devir serisi sonrası 2. çekiliş yapılacak. Geçen hafta devreden Süper Loto'da ikramiyenin 3.5 milyon TL civarında olması ve bunun da devretmesi bekleniyor. Yani bu akşam katılım devirli çekilişlere göre daha az olacağı için büyük ihtimalle 6 bilen çıkmayacak.

Bugün yani 8 Şubat Perşembe günü 538. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 8 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

8 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 538. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.