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Süper Loto sonuçları 8 Şubat: 537. hafta Süper Loto sonucu (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Süper Loto 8 Şubat sonuçları heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da bir kişiye verilen en yüksek ikramiye ile rekor kırılması sonrası 2. çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Geçen hafta devir eden 8 Şubat Süper Loto sonuçları için yapılacak çekilişte büyük ikramiye 3.5 milyon lira. Süper Loto'da yeni devir serisi ne kadar sürecek? İşte 8 Şubat Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar ve çekiliş takip edip numaraları en erken şekilde öğrenebilmeniz için MPİ canlı çekiliş yayınının bağlantısı...

Süper Loto sonuçları 8 Şubat: 537. hafta Süper Loto sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları her zaman büyük ilgi çekiyor. Özellikle 11 kez devir ettikten sonra bir kişiye 42 milyon lira kazandığı Süper Loto sonuçları, çekilişi gününün Google'da en çok arananı olmayı başardı. Dev ikramiye tek kişiye çıkınca bir rekor kırılmış oldu. Bu akşam da uzun devir serisi sonrası 2. çekiliş yapılacak. Geçen hafta devreden Süper Loto'da ikramiyenin 3.5 milyon TL civarında olması ve bunun da devretmesi bekleniyor. Yani bu akşam katılım devirli çekilişlere göre daha az olacağı için büyük ihtimalle 6 bilen çıkmayacak.

Bugün yani 8 Şubat Perşembe günü 538. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 8 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

8 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 538. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

538. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 18, 20, 30, 46, 48, 49

MPİ'nin açıkladığı Süper Loto sonuçlarına göre sıradaki çekilişe tam olarak 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş devretti. Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira beşer kuruş ile 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

YENİ BİR UZUN DEVİR SERİSİ OLUR MU?

Süper Loto'da uzun devir serileri olmadığı zaman sürpriz oluyor. Örneğin 2017'de büyük ikramiye hemen hep 9 devirden sonra kanıldı. Bu nedenle de sürpriz olmazsa önümüzdeki birkaç haftanın daha devir ile geçmesi bekleniyor.

42 MİLYON TL'NİN SAHİBİ PARASINI ALDI

Milli Piyango İdaresi yaptığı duyuruda rekor ikramiye talihlisinin biletini aldığını açıkladı ve kuponu da görmek isteyenler için yayımladı.

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