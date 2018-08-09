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Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:35 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos Perşembe... Milli Piyango İdaresi, bu akşam Süper Loto 564. hafta çekilişini canlı yayında düzenleyecek. Süper Loto, geçen hafta 2. kez devir etmişti. Bu haftaya devreden ikramiye miktarı ise 3 milyon 294 bin lira. Katılımlar ile 9 Ağustos Süper Loto çekilişinde altı bilenleri, 5 milyon lira büyük ikramiye bekliyor. Eğer şansınızı Süper Loto'da denediyseniz bu akşam yapılacak çekilişi canlı olarak haberimizden izleyebilir, sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

9 Ağustos Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek 564. hafta çekilişi ile belli olacak. Süper Loto geçen hafta 2. kez devir etmişti. Altı bilenin olmadığı Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye miktarı 3 milyon 294 bin TL. Süper Loto oynayanlar, 5 milyon liraya çıkacak olan ikramiyenin heyecanı ile çekiliş saatini beklemeye başladılar. Süper Loto canlı çekilişi canlı yayın bağlantısı haberimizde. Süper Loto sonuçları anlık olarak sayfamızda güncellenecek.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

9 Ağustos Süper Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

9 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

8 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 564. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

564. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaralar belirlenir. Çekilişler her perşembe, saat 21.15'te Ankara Balgat'aki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilir.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Süper Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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