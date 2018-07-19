Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta tam 9. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 22.413.941,48 TL'ye ulaşmıştı. Süper Loto'da bu hafta 27 milyonluk büyük ikramiye talihlisini bulacak mı merak konusu oldu. İşte, 19 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 19 Temmuz 2018 Perşembe günkü 561'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 19-20-27-31-37-53 olarak belirlendi.
Dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 27 milyon 95 bin 105 lira olarak belirtildi.
Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 9. kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Süper Loto, 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2018 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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