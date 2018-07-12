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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunamadı ve Süper Loto 9. kez devretti. Gerçekleşen devrin ardından büyük ikramiye 22.413.941,48 TL'ye ulaştı. Peki Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ne kadar ikramiye kazandırdı. İşte MPİ 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 9. kez devretti ve büyük ikramiye 22.413.941,48 TL'ye ulaştı.

12 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

4, 12, 16, 30, 38, 48

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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SÜPER LOTO TARİHİN EN BÜYÜK İRAMİYELERİ

Hafta Tarih Kolon Sayısı Hasılat Büyük İkramiye Kişi Başına İkramiye Bilen Sayısı

  1. Hafta 25 Ocak 2018 24.666.720 41.859.371,39 TL 42.532.640,20 TL 42.532.640,20 TL

  2. Hafta 6 Temmuz 2017 21.280.245 36.108.041,29 TL 37.764.956,65 TL 37.764.956,65 TL

  3. Hafta 12 Mart 2009 82.036.363 62.670.032,41 TL 49.817.807,70 TL 24.908.903,85 TL

  4. Hafta 14 Eylül 2017 11.370.503 19.292.992,51 TL 24.644.631,05 TL 24.644.631,05 TL

  5. Hafta 22 Kasım 2012 41.093.227 31.368.997,89 TL 21.763.311,50 TL 21.763.311,50 TL

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

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SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

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Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EGER BU ULKENIN INSANLARINDA BIRAZ OLSUN BIRLIK BERABERLIK VARSA SAYISAL LOTO SUPER LOTO SANS TOPU ON NUMARAYI OYNAMAZLAR GELECEK HAFTA,HEP HILE VE KENDI ADAMLARINA VERIYORLAR MILLETIMIZ BUNU BILMESINE RAGMEN OYNUYOR.DAGITILAN PARA KADAR KENDI KASALARINA ALIYORLAR YINE MILLETE DAGITILACAK PARAYI BILE DAGITMIYORLAR BILET DEVIR ETTIRIP KENDILERINE ALIYORLAR YETER INSANLARLA DALGA GECMEYINNNNNNNN
bunda da oyun var 9 hafta kimseye çıkmayacak büyük şaşkımlık birazda yükselsin büyük piyango bakın kime çıkar
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