Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 558'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 11, 20, 42 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.





