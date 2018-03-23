Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte 22 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları

Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Perşembe akşamları sonuçları heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan 22 Mart Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Canlı yayında yapılan çekiliş ile Süper Loto 544. haftanın sayıları belirlendi. İzmir ve Samsun'dan iki talihli, bu sayıları doğru tahmin ederek geçen haftadan devreden ve 4 milyona yaklaşan büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiye kazanan şehirler...

22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 544. haftanın sayıları;

03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen iki kişi bir milyon 894 bin 678 lira elli beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın talihlileri Süper Loto kuponlarını, İzmir'in Torbalı ile Samsun'un İlkadım ilçelerindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 49 kişi, 12 bin 547 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira onar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi ise 14 lira seksener kuruş kazandılar. İşte 22 Mart Süper Loto sonuçları tablosu