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Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte 22 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları açıklandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto 544. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, 22 Mart Süper Loto çekilişini canlı yayında yaptı. Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre altı bilen iki kişi 1 milyon 900 biner lira ikramiye kazandılar. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin detayları...

Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte 22 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları

Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Perşembe akşamları sonuçları heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan 22 Mart Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Canlı yayında yapılan çekiliş ile Süper Loto 544. haftanın sayıları belirlendi. İzmir ve Samsun'dan iki talihli, bu sayıları doğru tahmin ederek geçen haftadan devreden ve 4 milyona yaklaşan büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiye kazanan şehirler...

22 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 544. haftanın sayıları;

03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen iki kişi bir milyon 894 bin 678 lira elli beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın talihlileri Süper Loto kuponlarını, İzmir'in Torbalı ile Samsun'un İlkadım ilçelerindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 49 kişi, 12 bin 547 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira onar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi ise 14 lira seksener kuruş kazandılar. İşte 22 Mart Süper Loto sonuçları tablosu

22-mart-super-loto-sonuclari

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 543. haftanın kazandıran numaraları; 5, 20, 21, 31, 40, 47 olarak belirlendi.

15 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 813 bin 328 lira 29 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi, 7 bin 837 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi, 187 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi ise 15 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.

super-loto-sonuclari

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyun olan Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı 21.15'te yapılır. Çekiliş, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda noter huzurunda yapılır. Süper Loto, şu ana kadar Türkiye'de bir kişiye verilen en büyük ikramiyeyi (42 milyon lira) kazandıran şans oyunudur.

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