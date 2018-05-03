Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Milli Piyango 3 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

AA

