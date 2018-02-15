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Süper Loto sonuçları sorgula - 15 Şubat MPİ Süper Loto sonucu (6 milyon liralık ikramiye)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 22:35 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. İki haftadır devreden 15 Şubat Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyordu. Altı milyonluk ikramiyeyi kazandıran Süper Loto sayıları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 539. hafta Süper Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. MPİ tarafından açıklanan haftanın Süper Loto sayılarına bakarak kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. İşte 15 Şubat Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve çekilişin sayısal detayları...

Süper Loto sonuçları sorgula - 15 Şubat MPİ Süper Loto sonucu (6 milyon liralık ikramiye)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 539'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.

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ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 538. haftanın kazandıran numaraları; 3, 17, 21, 27, 28, 43 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira kırkar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira altmış beşer kuruş kazandılar.

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