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Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:16 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Süper Loto sonuçları merakla bekleniyor. Son 7 haftadır devreden Süper Loto'da ikramiye büyümeye devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine yaklaşan Süper Loto'da bu akşam 532. hafta çekilişi yapılacak. Süper Loto çekilişini haberimizden canlı takip edebilir, sonuçları sorgulayabilir, en çok çıkan numaralara bakabilirsiniz. Peki Süper Loto'da ikramiye ne kadar oldu? Süper Loto kaçta çekiliyor?

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'nın Balgat ilçesinde olan genel müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Canlı yayında çekiliş küresine konulacak olan 54 sayıdan çekilecek 6 numara ile haftanın sayıları belirlenecek. Bu sayıları doğru tahmin eden kişi yada kişiler, Süper Loto'da 7 haftadır biriken ve 17 milyon lirayı bulması beklenen dev ikramiyeyi kazanacak. Süper Loto çekilişi bu akşam 21.15'de aşağıdaki verdimiz linkten izleyebileceğiniz canlı yayınla gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini izleyerek sonuçları ilk anda görebilir ve sonuçları sorgulabilirsiniz.

Süper Loto çekilişi canlı izlemek için tıklayınız (saat: 21.15)

SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde altı bilen, yaklaşık 17 milyon liralık ikramiye kazanacak. Bu yüzden Süper Loto'da en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Mynet.com olarak Süper Loto'nun son bir yılda yapılan çekilişi istatistiklerini haberimizde sizler için derledik.

Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 - 316 kez
13 - 312 kez
37 - 304 kez
1 - 284 kez
45 - 276 kez
4 - 268 kez
17 ve 33 - 264 kez
23 - 260 kez
47, 22 ve 43 - 256 kez
19, 29 ve 18 - 252 kez
46, 14, 41 ve 36 - 248 kez
5 ve 20 - 244 kez
54 ve 31 - 240 kez
34, 2 ve 21 - 236 kez

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ARALIK

Süper Loto 531. haftanın kazandıran numaraları; 4 - 7 - 27 - 35 - 36 - 40 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmadı. 7. kez devreden Süper Loto çekilişinde 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş gelecek haftaya kaldı. 28 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 17 milyonu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklamaya göre Süper Loto'da 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş, 3 bilen 107 bin 395 kişi ise 13 lira 80'er kuruş kazandılar.

14 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 530'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 19, 20, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 12 milyon 292 bin 622 lira 1 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 92 kişi 8 bin 152 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 899 kişi 164 lira 55'er kuruş, 3 bilen 98 bin 561 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

6 bilen çıkmayan Süper Loto çekilişinde, 2 milyon 945 bin 879 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 128 bin 601 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 190 bin 255 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 529'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 6, 9, 11, 45 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 882 bin 351 lira 38 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 11 bin 104 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 272 kişi 172 lira 60'şar kuruş, 3 bilen 87 bin 556 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 704 bin 134 lira 50 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 955 bin 6 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 92 bin 580 lira 52 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Yani Süper Loto çekilişinde devir sayısında sınırlama yoktur!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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