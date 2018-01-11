Süper Loto'da büyük heyecan! 9 haftadır devreden çılgın ikramiye

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) bu akşam 534. kez yapılacak. Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 9. kez devreden büyük ikramiye 21 milyon 785 bin lira bu hafta çekilişi için büyük heyecan yarattı. Bu haftaki Süper Loto büyük ikramiyesinin 25 milyonu aşması bekleniyor. Peki Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı? Süper Loto büyük ikramiyesi hangi rakamları yazan kişileri mutlu edecek?
SÜPER LOTO SONUÇLARI - 11 OCAK
Süper Loto 534. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş gerçekleşir gerçekleşmez sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.
6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçları MPİ internet sitesinde saat 21.45'tan itibaren duyuruluyor. Sonuçlar için ayrıca haberimizi de takip edebilirsiniz.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ GEÇEN HAFTA SONUÇLARI: 03 - 15 - 20 - 30 - 40 - 52
Süper Loto'nun geçen haftaki çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruş, 6 bilen çıkmayınca 9. devrini gerçekleştirdi. 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 bin 70 kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.
İşte 4 Ocak 2018 Süper Loto ikramiye bilgileri;
6 bilen kişi sayısı : 9. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21.785.963,48 TL
5 bilen kişi sayısı : 100 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.380,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 7.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,70 TL
3 bilen kişi sayısı : 149.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
-(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
-(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
-(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
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