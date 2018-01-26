HABER

Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 06:03 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - SÜPER Loto'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan 'para kime çıktıysa ortaya çıksın' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı tespit edildi. 7 bayiinin bulunduğu kent merkezinde, Ordu Caddesi üzerindeki büfesinde iki yıldır şans oyunları oynatan 42 yaşındaki Orhan Işık, ikramiyenin Erzincan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Işık, "İkramiyeyi kazanan talihli kardeşimizin Erzincan'a yatırım yapmasını ve ayrıca oynadığı bayiyide unutmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Bu arada büyük ikramiyenin Erzincan'a isabet etmesi kent genelinde de büyük yankı oluşturdu. Vatandaşlar sürekli şans oyunları oynayan yakınlarına ulaşma çabasına girerken, sosyal medya da "para kime çıktıysa ortaya çıksın" gibi paylaşımlarda bulundular.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'deki yol çökmesi

Sarıyer'deki yol çökmesi

Bu uygulamalar artık yasak

Bu uygulamalar artık yasak

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.