Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - SÜPER Loto'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan 'para kime çıktıysa ortaya çıksın' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı tespit edildi. 7 bayiinin bulunduğu kent merkezinde, Ordu Caddesi üzerindeki büfesinde iki yıldır şans oyunları oynatan 42 yaşındaki Orhan Işık, ikramiyenin Erzincan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Işık, "İkramiyeyi kazanan talihli kardeşimizin Erzincan'a yatırım yapmasını ve ayrıca oynadığı bayiyide unutmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Bu arada büyük ikramiyenin Erzincan'a isabet etmesi kent genelinde de büyük yankı oluşturdu. Vatandaşlar sürekli şans oyunları oynayan yakınlarına ulaşma çabasına girerken, sosyal medya da "para kime çıktıysa ortaya çıksın" gibi paylaşımlarda bulundular.
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