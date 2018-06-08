Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait olduğu belirtilen 115 metrelik süper motoryat "Pelorus", Muğla'nın Fethiye ilçesinde geldi.

Süper motoryat, dün akşam saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Yata, Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 204 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Cayman bayraklı 2003 yılı yapımı süper motoryatın, Fethiye'ye Dubai'den geldiği belirtildi. Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın ise yatta olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla süper motoryatı görüntüledi.

İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan yatta, 41 personel görev yapıyor.

