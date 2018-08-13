SuperFresh'ten dondurulmuş kuru fasulye ve nohut

İSTANBUL (AA) - SuperFresh, her an kullanıma hazır, önceden haşlanmış ve dondurulmuş “Kuru Fasulye” ve “Nohut”u tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Türk damak tadına uygun lezzetli ve yenilikçi ürünleriyle tüketicilerinin beğenisini kazanan SuperFresh yine bir ilke imza atıyor. En sevilen bakliyatlarımızdan nohut ve kuru fasulyeyi bir gün önceden suda bekletip saatlerce haşlamak artık tarih oluyor. SuperFresh, anında kullanıma hazır “Haşlanmış Kuru Fasulye” ve “Haşlanmış Nohut” la hızlı ve pratik olarak hazırlanabilecek lezzetleri mutfağınıza taşıyor.
SuperFresh’in önceden haşlanıp, -40 derecede şoklanan nohut ve kuru fasulyesi hem doğrudan açılıp çözdürülerek salatada, piyazda, aşurede hem de yemeklerde ve tatlılarda sofranıza lezzet katıyor.
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