Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 295 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler araçtaki Salih A. (47) ile kardeşi Fatih A'yı (40) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ağabeyi Salih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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