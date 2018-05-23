Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin kaza yapması

Adana'da, şüphe üzerine motosikletli yunus ekibince kovalandığı sırada, sürücüsünün ani manevra yapması sonucu iki polisin yaralanmasına neden olan kamyonet, portakal bahçesinde terk edilmiş bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri, 3 gün önce Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibince kovalandığı sırada sürücüsünün ani manevra yapması nedeniyle yaşanan kazada biri ağır iki polisin yaralanmasına neden olan kamyonetin plakasının 01 JU 010 olduğunu tespit etti.
Aynı kamyonetin daha önce farklı hırsızlık olaylarında da kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler, bu aracın merkez Yüreğir ilçesinde bir portakal bahçesinde olduğunu belirledi.
Bahçede söz konusu aracı terk edilmiş bulan ekipler, çevrede önlem aldı.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin delil toplama çalışması yapmasının ardından kamyonet Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Olay
Adana'da 20 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan kamyoneti bir süre kovalamıştı.
Kovalamaca sırasında sürücünün ani manevra yapması üzerine motosikletli yunus ekibinin kamyonete arkasından çarpması sonucu biri ağır iki polis yaralanmıştı.
Yaralı polis memurlarından durumu ağır olan Necmettin Yavuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, Batuhan Bozkurt ise Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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