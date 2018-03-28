HABER

Şüpheli araçtan kaçak sigara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki şüphelinin aracında 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da otomobille polislerden kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, araçtan 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

KOM ekipleri, takip ettiği aracı asayiş ekiplerinin desteğiyle kovalamaca sonucu durdurup iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yeni doğan bebeği çöpe attılar!Yeni doğan bebeği çöpe attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçak sigara Kovalamaca şüpheli Şüpheli araç

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu

Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu

Son dakika! Düzce'de deprem

Son dakika! Düzce'de deprem

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi! Kritik isim Cudi Cumhur

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi! Kritik isim Cudi Cumhur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.