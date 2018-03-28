Şüpheli araçtan kaçak sigara çıktı

Adana'da otomobille polislerden kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, araçtan 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

KOM ekipleri, takip ettiği aracı asayiş ekiplerinin desteğiyle kovalamaca sonucu durdurup iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.