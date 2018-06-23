Şüpheli otomobilden esrar çıktı

Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli otomobilden 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 31 L 6771 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ihtarına rağmen kaçan otomobil kısa süreli kovalamacanın ardından Obalar Caddesi ile Barış Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta yakalandı.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 4 kilogram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Abdulgafur Y. gözaltına alındı.
Şüpheli polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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