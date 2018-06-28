Şüpheli yolcunun valizinden 1 kilogram eroin çıktı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişindeki rutin uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otobüs yolcusunun valizinde arama yapan polis ekipleri 1 kilogram eroin ele geçirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis ekipleri, Elmadağ girişindeki rutin uygulama sırasında 61 S 1965 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtaki kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, yolculardan E.A'nın telaşlı tavırlarından şüphelendi.
E.A'nın bavulunda arama yapan polisler, elbiseler arasına paketlenerek gizlenmiş 1 kilogram eroin buldu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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