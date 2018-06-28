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Şüpheli yolcunun valizinden 1 kilogram eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

Elmadağ girişinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otobüs yolcusunun bavulunda eroin ele geçirdi - Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişindeki rutin uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otobüs yolcusunun valizinde arama yapan polis ekipleri 1 kilogram eroin ele geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis ekipleri, Elmadağ girişindeki rutin uygulama sırasında 61 S 1965 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, yolculardan E.A'nın telaşlı tavırlarından şüphelendi.

E.A'nın bavulunda arama yapan polisler, elbiseler arasına paketlenerek gizlenmiş 1 kilogram eroin buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara eroin OTOBÜS polis uyuşturucu

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