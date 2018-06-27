Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (2)

'ŞU AN BİR BİLGİ YOK'
Kayıp Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, kızı için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarına konuştu. Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'Ben kendim bilgilendireceğim seni' dedi. Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi.
Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.
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-Arama çalışmalarından genel ve detaylar
Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /Ankara / Polatlı
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