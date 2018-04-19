Şûrâ toplantıları Pasinler ve Horasan’da yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesaisinin büyük bir bölümünü ilçelerde geçiriyor. Şûrâ Toplantıları kapsamında ilçe sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Sekmen, söz konusu ziyaretlerde vatandaşlarla da birebir görüşüyor. Sekmen, Şenkaya ve Olur gezisi sonrası bu kez de kurmaylarıyla birlikte Pasinler ve Horasan’da muhtarlarla buluştu. Başkan Sekmen, ilçe toplantılarıyla ilgili şunları kaydetti: “Bilindiği gibi Şûrâ; danışma demektir. Bizler de kutsal kitabımızda var olan bu ayet-i celileyi feyz alarak yaptığımız toplantılarının anlamının daha iyi idrak edilmesi ve burada alınan kararların ne denli önemli olduğunu daha iyi bilmek ve görmek adına buluşmalarımızı Şûrâ Toplantıları olarak ifade ettik. Tarih boyunca Müslümanlar işlerini danışarak, konuşarak ve müşavere yaparak gerçekleştirmiştir. İşte biz de bu düsturla hareket ederek 4 yılda önemli kazanım ve başarılar elde ettik. Bizim başarımızın temelinde istişare kültürü vardır. 4 yılda vatandaşlarımızın arz ve taleplerini sürekli değerlendirerek, yatırımlarımızı halkımızın isteği doğrultusunda hayata geçirdik. İlçelerimizde bugün gelinen noktada alt ve üstyapıda devasa projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin destek ve duasıyla inşallah bütün köylerimizin eksikliklerini el birliği, gönül birliği ve fikir birliğiyle gidereceğiz.”