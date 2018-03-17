Sur'da açılış ve temel atma töreni

DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Diyarbakır bundan sonra herkesin gelip, uğradığı bir yer olacak. Şimdiye kadar mağdur olmuş kardeşlerimizin yüzleri gülmeye başlayacak." dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temelinin atılması, yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı nedeniyle Melik Ahmet Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1,5 yıl önce verdiği talimatı hatırlattı.

"Cumhurbaşkanımız bana, 'Kayseri milletvekilisin ve bakanımızsın, 21 yıl belediye başkanlığı yaptın. Diyarbakır'a git, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sar. Teröristlerin, eşkıyaların ne kadar yaktığı yıktığı yer varsa, yeniden yap, o kardeşlerimize dağıt, onların gönüllerini ve dualarını al.' dedi." diyen Özhaseki, o günden bu yana sık sık Diyarbakır'a geldiğini aktardı.

Özhaseki, kente Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu ne kadar kente geliyorsa Diyarbakır'a o kadar gelip gittiğini dile getirerek, kentteki ve ilçedeki bütün sokakları gezdiğini ve sıkıntıları tespit ettiğini belirtti.