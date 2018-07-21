DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sur'daki projelerin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız." dedi.

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki temasları kapsamında İçkale'de bulunan Valilik makamında kaymakam ve kamu kurumlarının temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

- Sur ilçesindeki çalışmalar

Terörden zarar gören yerlerde inşa çalışmalarının bir an önce tamamlanmasına yönelik yapılması gereken ne varsa devletin gücünü ve kararlılığını göstereceklerine işaret eden Kurum, buna ilişkin Bakanlık olarak gerekeni yapacaklarını belirtti.

Valilik ve belediye iş birliğiyle şehrin her noktasını ve her türlü detayı düşünerek çalışma yürüteceklerini dile getiren Kurum, sürecin daha önce de hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

"Sur'daki projelerin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız. Burada Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz birçok tescilli eserimizin tadilatını, restorasyonunu yaptı. Kalanını da yine Bakanlığımız bünyesinde biz yapacağız." diyen Kurum, konutların yerel mimariye, kültüre uygun, yerli malzeme kullanarak inşa edileceğini vurguladı.