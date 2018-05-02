“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına yoğun başvuru geldi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine yerleştiren Rönesans Holding, sürdürülebilir hayat için bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle buluşuyor.

Avrupa’nın en büyük 10’uncu inşaat şirketi olan ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sıraya yükselen Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvurular devam ediyor.

Halen Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden 144 üniversiteden toplam 3 bin 92 gibi yoğun başvurunun olduğu yarışmada öğrenciler, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. Dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra Rönesans Holding’de staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına sahip olacak.