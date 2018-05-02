“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına yoğun başvuru geldi.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine yerleştiren Rönesans Holding, sürdürülebilir hayat için bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle buluşuyor.
Avrupa’nın en büyük 10’uncu inşaat şirketi olan ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sıraya yükselen Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvurular devam ediyor.
Halen Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden 144 üniversiteden toplam 3 bin 92 gibi yoğun başvurunun olduğu yarışmada öğrenciler, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. Dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra Rönesans Holding’de staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına sahip olacak.
- Bu yıl sosyal sürdürülebilirlik ön planda
Geleceğin mimar ve mühendislerini “sürdürülebilirlik” kavramı üzerine düşünmeye ve projeler geliştirmeye yönlendiren "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasında, gençlerden kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapıları projelendirmeleri bekleniyor.
“Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola çıkılan "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması, bu yıl özel kategorileriyle de dikkati çekiyor. Buna göre, gençler “kentsel gelişim ve değerlendirme”, “yenilikçi fikir ve detay çözümü”, “ileri üretim ve atık yönetimi” ile “görsel tasarım” ve “sosyal sürdürülebilirlik” kategorilerindeki projeleriyle de değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.
Bu yıl “kentsel gelişim” ve “sosyal sürdürülebilirlik” gibi yeni kategorilerin eklendiği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması tanıtım toplantıları Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde gerçekleşiyor.
Üniversitelerde sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, toplam 10 üniversitede yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığı Sürdürülebilirlik Seminerleri’nde öğrenciler gerek yarışma gerekse sürdürülebilir bir hayat için ipuçları elde ediyor.
Şimdiye kadar Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen seminerler, yarışmaya son katılım tarihi olan 11 Mayıs’a kadar Selçuk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’nde devam edecek. Seminerlerde aynı zamanda Rönesans bünyesinde iş imkanı sağlayan sosyal sorumluluk projesi Pusula da aktarılıyor.
- Başvurular için son tarih 11 Mayıs
Başvuruların 11 Mayıs 2018'e kadar devam edeceği yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, çevre mühendisliği ve şehir bölge planlama eğitimi alan öğrenciler katılabilecek.
Yarışmacıların bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması”na "surdurulebilirlik.ronesans.com" web sitesinden online olarak başvurmak mümkün. Toplam 120 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye 14 bin TL para ödülü verilecek.
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