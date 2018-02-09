"Sürdürülebilir Tarım Programı 5. Olağan Kongresi" Düzce'de yapıldı.

Akçakoca'da bir otelde gerçekleştirilen kongreye, proje paydaşları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) ve Genç Hayat Vakfı yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Sürdürülebilir Tarım Projesi Yöneticisi Esra Sarıçiçek Çakar, kamu ve özel sektörün fındık yatırımları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören de sürdürülebilir tarım konusunda paydaşların çok önemli olduğunu söyledi.

Fındıkla ilgili farklı paydaşlar bulunduğunu belirten Gören, "Bu konuda paydaşlar, üretici, sivil toplum kuruluşları, ticari grup, devlet, sanayici, ithalatçı ve ihracatçı, nihai tüketici, çikolata üreticisidir. Ben üreticiyim, ticari ve meslek grubun temsilcisiyim. Uluslararası arenada fındık konusunda yer alan kişiyim. Fındıkla doğdum, fındıkla büyüdüm, gecemiz gündüzümüz fındıktır." diye konuştu.

Fındıktaki fiyat konusunun kendisine her zaman sorulduğunu anlatan Gören, "Sürdürülebilirlik konusunda bazı problemlerimiz var. İyi tarım uygulaması yapıldığında, paydaşlar bir adım önde olur. Devletimizden uzun vadede sürdürebilir fındık politikası talep ediyoruz." dedi.

Gören, 2023 hedefleri doğrultusunda çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini, fındık konusunda bir çiftçi kooperatifi kurulmasına öncülük edebileceğini sözlerine ekledi.