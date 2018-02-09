"Sürdürülebilir Tarım Programı 5. Olağan Kongresi" Düzce'de yapıldı.
Akçakoca'da bir otelde gerçekleştirilen kongreye, proje paydaşları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) ve Genç Hayat Vakfı yetkilileri ile çiftçiler katıldı.
Sürdürülebilir Tarım Projesi Yöneticisi Esra Sarıçiçek Çakar, kamu ve özel sektörün fındık yatırımları konusunda katılımcılara bilgi verdi.
İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören de sürdürülebilir tarım konusunda paydaşların çok önemli olduğunu söyledi.
Fındıkla ilgili farklı paydaşlar bulunduğunu belirten Gören, "Bu konuda paydaşlar, üretici, sivil toplum kuruluşları, ticari grup, devlet, sanayici, ithalatçı ve ihracatçı, nihai tüketici, çikolata üreticisidir. Ben üreticiyim, ticari ve meslek grubun temsilcisiyim. Uluslararası arenada fındık konusunda yer alan kişiyim. Fındıkla doğdum, fındıkla büyüdüm, gecemiz gündüzümüz fındıktır." diye konuştu.
Fındıktaki fiyat konusunun kendisine her zaman sorulduğunu anlatan Gören, "Sürdürülebilirlik konusunda bazı problemlerimiz var. İyi tarım uygulaması yapıldığında, paydaşlar bir adım önde olur. Devletimizden uzun vadede sürdürebilir fındık politikası talep ediyoruz." dedi.
Gören, 2023 hedefleri doğrultusunda çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini, fındık konusunda bir çiftçi kooperatifi kurulmasına öncülük edebileceğini sözlerine ekledi.
Önce şaşırtan sonra kızdıran Sevgililer Günü afişi
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum