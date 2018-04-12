HABER

Sürekli işçilerden AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Besni Devlet Hastanesinde taşeron olarak çalışırken ‘sürekli işçi’ kadrosuna geçen hastane çalışanları AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür etti.Besni Devlet Hastanesinde toplanan işçiler AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın işe girmelerinde ve sorunları ile yakından ilgilenmelerinden dolayı teşekkür etti.

Sürekli işçilerden AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür

Besni Devlet Hastanesinde taşeron olarak çalışırken ‘sürekli işçi’ kadrosuna geçen hastane çalışanları AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a teşekkür etti.
Besni Devlet Hastanesinde toplanan işçiler AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın işe girmelerinde ve sorunları ile yakından ilgilenmelerinden dolayı teşekkür etti. Hastane önünde açıklamada bulunan 81 işçi adına konuşan Mehmet Uslu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından başlatılan çalışma sonucu bizler için büyük bir sıkıntı olan taşeronluktan kurtulup ‘sürekli işçi’ kadrosuna geçtik. Bundan önce sürekli bir endişe içerisinde idik. Çalıştığımız firmaların aldıkları hizmet alım ihalesi doğrultusunda bizler iş başı yapıyorduk. İhale sona erdiğinde iş kaygısı yaşamakta idik. Ancak bundan sonra iş güvencemiz sağlanmış oldu. Bütün arkadaşlarımız kadrolu işçi statüsüne kavuştu. Kadroya geçtiğimiz için oldukça mutluyuz. Bize sağlanan bu imkanlar nedeniyle bizlerde görevimizi layıkıyla yapıp, devletimize ve kurumumuza daha iyi hizmet etme gayreti içerisinde olacağız.Bize bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na, İlçe bBaşkanımız Av. Mustafa Çiğdem ve bizlere daima sahip çıkan, sorunlarımızla bizzat ilgilenen İl Başkanımız Mehmet Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.