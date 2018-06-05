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"Sürekli yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Sürekli yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Şimdi çıkmış, 'Prompterdan okuyamıyor.' Sen orada mıydın, sen gördün mü? Milletin gözünün içine baka baka bu yalanı söyleyen kişiden Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olmaz" - "İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın gazetelerine, dergilerine manşeti şimdi Fransız, Alman atıyor ama 24 Haziran'da manşeti aziz millet atacak"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Sürekli yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Şimdi çıkmış, 'Prompterdan okuyamıyor.' Sen orada mıydın, sen gördün mü? Milletin gözünün içine baka baka bu yalanı söyleyen kişiden Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olmaz."

Gül, partisinin İslahiye İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

İslahiye'de bir gümrük kapısı açılacağını, ilçe ekonomisinin ciddi anlamda gelişeceğini ifade eden Gül, yeni yatırımların ilçeyi daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Türkiye'deki istikrar sayesinde büyük projelerin hayata geçtiğini aktaran Gül, AK Parti döneminde milletin iktidar olduğunu belirtti.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti ve devleti ayakları üzerinde tutmayı başardığı için bazı çevrelerce sevilmediğini söyledi.

- "Manşeti millet atacak"

Gül, Erdoğan aleyhine bazı ülkelerin gazetelerinin Türkçe manşetler attığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkçe manşet atıyorlar, Türkçeyi öğrenmeleri güzel ama biz onlara 24 Haziran'da bir Türkçe cümle daha öğreteceğiz. '24 Haziran'da sandıklarda yine milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kazandı' manşetlerini siz atacaksınız. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın gazetelerine, dergilerine manşeti şimdi Fransız, Alman atıyor ama 24 Haziran'da manşeti aziz millet atacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi büyüttüğünü ifade eden Gül, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun" denildiğini vurguladı.

- "Sürekli yalan söylüyorlar"

Adalet Bakanı Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şunları kaydetti:

"Sürekli yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Şimdi çıkmış, 'Prompterdan okuyamıyor.' Ben de Diyarbakır'daydım. Bir kanaat önderinin korumaların engellemesi sebebiyle yerine gelemediğini Cumhurbaşkanı'mız görüyor, misafirine saygısından dolayı, Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin, kanaat önderlerinin ayakta kalmaması için, namazı kılıp gelen kişinin oturmasını bekliyor. Sen orada mıydın, sen gördün mü? Milletin gözünün içine baka baka bu yalanı söyleyen kişiden Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olmaz. Amerika'dan gelen telefonlarla Türkiye yönetilmez."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep

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