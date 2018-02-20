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"Suret Defteri" sergisi 3 Mart'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:29 | Son Güncelleme

Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in 2. kişisel sergisi "Suret Defteri", Modern Türk kadınının estetik dokunuşlarının hikayesine ve kökleriyle karşılaşmasına odaklanacak

İSTANBUL (AA) - Fatma Zeynep Çilek'in 2. kişisel sergisi "Suret Defteri", 3 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Yeni sergisinin merkezine kadını alan genç sanatçının eserleri Nişantaşı Merkur Galeri'de ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.

Modern Türk kadınının estetik dokunuşlarının hikayesine ve kökleriyle karşılaşmasına odaklanan sergi, Selçuklu kadınını bugünün kadınıyla buluşturacak.

Bir "karşılaşma" sergisi olan "Suret Defteri", birçoğu yakından tanınan portrelerle Selçuklu kadınlarının suretlerinin birleşmesini yansıtacak.

Sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Zeynep Çilek resim sanat

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