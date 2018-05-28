"Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması"nın başvuruları başladı.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının Şubat ayında sonuçlanması planlanan yarışma, 50 yaş altı kompozitörlere açık olacak.

Yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmanın seçici kurulunda Cihat Aşkın, Turgay Erdener, Suna Kan, Özkan Manav, Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca ve Yalçın Tura yer alıyor.

Keman, viyola, viyolonsel ve piyano dörtlüsü için bestelenme şartı aranacak yarışmada, dereceye giren bestecilere, para ödülünün yanı sıra CD kayıt imkanı da sağlanacak.

Son başvuru tarihinin 3 Aralık olarak belirlendiği yarışmanın ödül töreni ve final konseri, halka açık olarak 25 Şubat 2019'da Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi ise "www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr" adresinden edinilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Türk bestecilerinin, geçen yarışmalarda olduğu gibi ülkemizin ses ve ezgi duyarlılığından da yararlanarak müzik sanatının evrensel ve teknik diliyle bu müzik türünde de özgün eserler meydana getireceklerine inanıyorum. Bu beklenti ve umutla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2019'u sanatseverlerin ve müzisyenlerin ilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

