Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

NTV'de yer alan habere göre, Türk yetkililer ateşkes kararının Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyeceğini vurguladı. Yetkililer Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını ve terörle mücadele ettiğinin altını çizdi.

BİR HAFTADA 500 KİŞİ KATLEDİLDİ

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer almıştı. Ancak Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. Bu ayın başında yığınak yapılan bölge pazar akşamından bu yana yoğun bombardıman altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bölgede şu ana kadar 120’den fazlası çocuk olmak üzere can kaybı 500’ü geçti.